Башкирия оказалась среди лидеров рейтинга развития регионов

Эксперты предоставили интегральный рейтинг социально-экономического и политического развития регионов России. Среди лидеров оказалась и Башкирия. Республика показала одновременно политическую устойчивость и высокую социально-экономическую динамику.

Фото №1 - Башкирия оказалась среди лидеров рейтинга развития регионов

Башкирия сделала ставку на развитие инновационных кластеров и, несмотря на существенное снижение темпов экономического роста, смогла не допустить падения.

Также эксперты отметили работу Главы Башкирии в сфере PR. Радий Хабиров выбрал традиционные каналы для систематической коммуникации с различными категориями населения и при этом успешно провёл крупное публичное мероприятие – Прямую линию с Главой Башкирии.

Отдельно эксперты отметили, что руководство республики активно купирует социально-экономические недовольства и умело выстраивает работу с федеральными органами. Показательно в этом вопросе взаимодействие в рамках Межведомственной комиссии по недропользованию.

Особенно была подчеркнута высокая инвестиционная привлекательность республики. Это стало результатом тесной работы управленческой команды.

