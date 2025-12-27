Башкирия оказалась среди лидеров рейтинга развития регионов

Эксперты предоставили интегральный рейтинг социально-экономического и политического развития регионов России. Среди лидеров оказалась и Башкирия. Республика показала одновременно политическую устойчивость и высокую социально-экономическую динамику.

Башкирия сделала ставку на развитие инновационных кластеров и, несмотря на существенное снижение темпов экономического роста, смогла не допустить падения.

Также эксперты отметили работу Главы Башкирии в сфере PR. Радий Хабиров выбрал традиционные каналы для систематической коммуникации с различными категориями населения и при этом успешно провёл крупное публичное мероприятие – Прямую линию с Главой Башкирии.

Отдельно эксперты отметили, что руководство республики активно купирует социально-экономические недовольства и умело выстраивает работу с федеральными органами. Показательно в этом вопросе взаимодействие в рамках Межведомственной комиссии по недропользованию.