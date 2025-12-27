В Уфе жилые дома остались без горячей воды и отопления

Полностью без тепла остаются два объекта на улице Кувыкина: общежитие без жильцов и хирургический корпус ГБУЗ РКЦ. На пониженных параметрах центрального отопления и горячей воды остается 201 многоквартирный дом, 28 лечебных учреждений, 9 детских объектов, 11 учебных заведений и 65 прочих зданий.