В Уфе жилые дома остались без горячей воды и отопления

Сегодня, 27 декабря, в Уфе произошла коммунальная авария. Жилые дома в микрорайоне Зелёная роща остались без отопления и горячей воды.
Полностью без тепла остаются два объекта на улице Кувыкина: общежитие без жильцов и хирургический корпус ГБУЗ РКЦ. На пониженных параметрах центрального отопления и горячей воды остается 201 многоквартирный дом, 28 лечебных учреждений, 9 детских объектов, 11 учебных заведений и 65 прочих зданий.
Как сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, причиной аварии стало устранение коррозионного повреждения на тепловой сети диаметром 700 мм. На месте работает аварийная бригада из 15 человек и 6 единиц техники, которая заменяет поврежденный участок.