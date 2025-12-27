В Уфе готовятся к открытию катка на набережной Белой

На набережной реки Белой в Уфе кипит работа по подготовке к открытию катка. Полным ходом идёт заливка ледового покрытия, которое составит порядка 900 метров. Как отметили организаторы, это самый большой каток в Башкортостане.

Территорию уже преобразили праздничной иллюминацией: 140 гирлянд, яркие прожекторы и новогодние игрушки. Вся светотехника прошла финальную проверку и готова дарить уфимцам и гостям города новогоднее настроение.

Также для посетителей подготовили уютную теплую раздевалку и прокат коньков. Организаторы обещают ежедневную заливку и чистку ледового покрытия, чтобы катание было максимально комфортным и безопасным.