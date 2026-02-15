В Башкирии готовят к открытию крупные образовательные учреждения

В Уфе на следующей неделе начнёт работу самая большая школа в Приволжском федеральном округе. Речь про образовательное учреждение в Кузнецовском затоне на 2200 учеников. Также в городах и районах республики готовят к открытию ряд новых образовательных и дошкольных учреждений. Башкортостан стабильно в числе лучших и по показателю капитального ремонта школ.
Рабочие будни нового года в деревне Шмидтово Уфимского района начались с праздника. Здесь торжественно открыли Центр образования имени Героя России Ильдара Суфиярова. Школа на 640 учеников и детский сад для 160 малышей размещены под одной крышей. Образовательный центр стал одним из самых современных в республике. Здесь созданы условия не только для учёбы, но и для отдыха детей. Это первая в республике школа, которую построили с применением государственно-частного партнёрства.
Также в январе запустили учебный процесс в Центре образования № 163 в уфимском микрорайоне Затон-Восточный. Но впереди более масштабное открытие. На днях ввели в эксплуатацию самую большую в Приволжском федеральном округе школу на 2200 ученических мест в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. Начать обучение здесь планируют уже со следующего понедельника.
Один из таких объектов распахнёт свои двери в селе Аскарово Абзелиловского района. Школу, совмещенную с детским садом, откроют до конца февраля. Уже завезена вся мебель и оборудование. Осталось только рассадить учеников за парты.
Ещё пять объектов возводят в рамках концессионных соглашений. Это образовательный центр в Уфе на почти 3700 учеников, состоящий из трёх зданий в микрорайонах Глумилино, «Яркий» и по улице Миловской в Ленинском районе, а также школы в Нефтекамске и Стерлитамаке. Кроме того, в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» в Уфе возводится Республиканский математический лицей-интернат на 360 учеников. А по нацпроекту «Семья» в селе Нагаево приступили к возведению детского сада. Дошкольные учреждения появятся и в других районах Башкортостана.
По данным регионального Министерства просвещения, в прошлом году в республике завершили строительство и ввели в эксплуатацию три крупных общеобразовательных учреждения на более чем 4000 учеников. В текущем году за новые парты сядут более 6,5 тысяч детей. К слову, регион заботится и о старых школах. В 2025 году в республике отремонтировали 39 зданий образовательных организаций. Башкортостан вошел в пятерку лидеров страны по завершению работ к началу учебного года. Все это влияет на повышение качества образования. В прошлом году 159 выпускников набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Регион и тут в числе лучших по результатам сдачи экзамена по математическим и естественно-научным предметам.