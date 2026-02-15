В Башкирии готовят к открытию крупные образовательные учреждения

В Уфе на следующей неделе начнёт работу самая большая школа в Приволжском федеральном округе. Речь про образовательное учреждение в Кузнецовском затоне на 2200 учеников. Также в городах и районах республики готовят к открытию ряд новых образовательных и дошкольных учреждений. Башкортостан стабильно в числе лучших и по показателю капитального ремонта школ.

Рабочие будни нового года в деревне Шмидтово Уфимского района начались с праздника. Здесь торжественно открыли Центр образования имени Героя России Ильдара Суфиярова. Школа на 640 учеников и детский сад для 160 малышей размещены под одной крышей. Образовательный центр стал одним из самых современных в республике. Здесь созданы условия не только для учёбы, но и для отдыха детей. Это первая в республике школа, которую построили с применением государственно-частного партнёрства.

Это очень долгожданная школа. Район развивается, и, конечно, нам хотелось, чтобы дети, которые здесь появляются, учились в хороших условиях. Это очень хорошая школа, это целый образовательный центр, который сам определит вместе с коллективом будущее свое развитие. Но точно знаю, что из этой школы выйдет очень много достойных людей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также в январе запустили учебный процесс в Центре образования № 163 в уфимском микрорайоне Затон-Восточный. Но впереди более масштабное открытие. На днях ввели в эксплуатацию самую большую в Приволжском федеральном округе школу на 2200 ученических мест в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. Начать обучение здесь планируют уже со следующего понедельника.

Во-первых, это было крайне важно для самих жителей Кузнецовского затона. Дети долгое время поднимались в гору, чтобы попасть в школу. И было неправильно, что Кузнецовский затон оставался без образовательного учреждения. Конечно же, это критически важный социальный объект. И поэтому крайне важно, что в сложных условиях экономических и тех вызовов, которые сегодня стоят перед республикой, такие объекты вводятся. И хорошо, что другие такие же объекты в районах сейчас находятся в стадии открытия. Александр Кобыскан, старший научный сотрудник Академии наук Республики Башкортостан, член Общественной палаты Республики Башкортостан

Один из таких объектов распахнёт свои двери в селе Аскарово Абзелиловского района. Школу, совмещенную с детским садом, откроют до конца февраля. Уже завезена вся мебель и оборудование. Осталось только рассадить учеников за парты.

Ещё пять объектов возводят в рамках концессионных соглашений. Это образовательный центр в Уфе на почти 3700 учеников, состоящий из трёх зданий в микрорайонах Глумилино, «Яркий» и по улице Миловской в Ленинском районе, а также школы в Нефтекамске и Стерлитамаке. Кроме того, в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» в Уфе возводится Республиканский математический лицей-интернат на 360 учеников. А по нацпроекту «Семья» в селе Нагаево приступили к возведению детского сада. Дошкольные учреждения появятся и в других районах Башкортостана.

Их строительство, их запуск позволяет родителям уделить больше внимания карьере или просто в том или ином смысле разгрузить их, что тоже очень важно и для эмоционального здоровья, и для физического здоровья. Ну и, наконец, элементарно для экономики страны. Иван Пятибратов, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России