АПЭК высоко оценило внешнеэкономическую стратегию Башкирии

Модель республики представляет собой систему, в которой уникальный историко-культурный фундамент соединяется с внешнеэкономической тактикой и жесткой синхронизацией с федеральной повесткой. Результатом становится превращение региона в активного агента, продвигающего интересы России на международной арене.

Важнейший элемент успеха – встроенность региональной инициативы в общенациональные приоритеты. Вся международная деятельность Башкортостана сознательно выстраивается в логике ключевых интеграционных объединений: Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС, БРИКС. Проект в Таджикистане, о котором особенно много говорят на федеральном уровне, – очевидное воплощение курса на углубление евразийской интеграции.