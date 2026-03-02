В Башкирии пройден пик заболеваемости ОРВИ

Однако вероятность подхватить инфекцию ещё остается. Специалисты советуют не забывать о профилактике: тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест и транспорта, перед едой и приготовлением пищи, проветривать помещения, по возможности не посещать места массового скопления людей. Также с наступлением весны важно укреплять свой иммунитет: включать в рацион свежие овощи и фрукты, соблюдать режим сна и отдыха, проводить время на свежем воздухе.