В Башкирии остановили 61 водителя в состоянии опьянения

За прошедшие сутки инспекторы выявили более 1400 нарушений правил дорожного движения. В частности, был задержан 61 водитель в состоянии опьянения. Также выявлено 64 факта нарушения правил перевозки детей и 27 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.