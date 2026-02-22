В Башкирии остановили 61 водителя в состоянии опьянения

В ГАИ Башкирии рассказали о дорожно-транспортной ситуации.
За прошедшие сутки инспекторы выявили более 1400 нарушений правил дорожного движения. В частности, был задержан 61 водитель в состоянии опьянения. Также выявлено 64 факта нарушения правил перевозки детей и 27 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.
Жителям Башкирии напомнили, что операция «Трезвый водитель» продолжается. Сообщить о грубом факте нарушения ПДД можно по телефону доверия МВД по РБ: 8 347 279 32 92 или в мессенджере телеграм @GIBDDRB_02bot.