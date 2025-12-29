В Уфе подвели итоги конкурса в рамках проекта «Туризм в стиле этно»

В Уфе наградили победителей республиканского конкурса фотографий и видеосюжетов, посвященных малоизвестным археологическим и этнографическим объектам исторической памяти Башкирского Зауралья. Конкурс состоялся в рамках проекта «Туризм в стиле этно».

Его цель – сохранение, возрождение, популяризация и монетизация уникальных объектов культурного наследия и исторической памяти городов и районов Башкортостана, которые на сегодня малоизвестны для широкой аудитории. В тройку лучших вошли работы, посвященные памятным местам в городе Белорецке, в Ишимбайском районе, а также в Сибае.

На мероприятии также были представлены справочник-путеводитель, карта и специально разработанный этнотуристический маршрут по юго-восточным городам и регионам республики.

