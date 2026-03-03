В Башкирии многодетную семью из пожара спасли старшие братья

Стали известны подробности крупного пожара в Аскинском районе, который уничтожил дом многодетной семьи.
В деревне Старокочкильдино огнём охватило бревенчатый дом с верандой. В помещении находились двое взрослых и четыре ребёнка в возрасте от года до 14 лет. Семья услышала сигнал пожарного извещателя и успела покинуть дом.
Старшие сыновья проявили решительность и сами эвакуировали двух младших братьев через окно. Пострадавших в пожаре нет. Однако семья нуждается в материальной помощи.
Фото: МЧС по РБ.