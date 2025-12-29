ХК «Кировец» стартовал в чемпионате страны в Высшей лиге

«Кировец» уверенно стартовал в чемпионате страны в Высшей лиге. Уфимский клуб по хоккею с мячом провел четыре домашние встречи. Сначала наш коллектив дважды одолел «Ак Барс-Динамо 2» из Казани.

Следующим соперником «Кировца» стала «Волга-М» из Ульяновска. Первая из двух игр получилась упорной. Уфимцы победили соперника с минимальным преимуществом 5:4. Вторая игра против коллектива из Ульяновска также завершилась в пользу уфимцев – 7:3. Три гола забил Максим Пахомов. Дважды отличился Денис Горячев.