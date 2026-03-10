Уфимский «Кировец» вышел в финал Высшей лиги по хоккею с мячом

Определены группы финального этапа Высшей лиги по хоккею с мячом. Команда «Кировец» попала в группу «В». Впереди у уфимцев матчи в Иркутске. Мы побывали на заключительной тренировке коллектива перед поездкой.
Первый выход на лёд после непродолжительного отдыха. По окончании регулярного чемпионата игроки «Кировца» заслужили неделю выходных. Команде удалось выполнить одну из задач на сезон – выход в финал чемпионата.
На первом этапе чемпионата Высшей лиги по хоккею с мячом выступали 22 российских коллектива. Они были поделены на три подгруппы. По итогам 24 матчей «Кировец» набрал 36 очков, занял четвёртое место в группе и опередил принципиальных соперников, среди которых был «Никельщик» из Верхнего Уфалея.
Сейчас команда готовится ко второму этапу всероссийских соревнований Высшей лиги. В финал попали 12 сильнейших команд регулярного чемпионата. В группе «В» уфимцам предстоит сыграть против таких соперников, как «Строитель» из Сыктывкара, краснотурьинского «Маяка» и «Знамя-Удмуртии» из Воткинска. Матчи финального этапа соревнований пройдут в Иркутске с 11 по 16 марта.