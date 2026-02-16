Военнослужащие из Уфы отправились в зону СВО

Накануне военнослужащие из Уфы отправились в зону спецоперации. Проводить защитников Родины на передовую пришли их родные и близкие. В Башкортостане более 30 человек пребывали в краткосрочном отпуске. За это время они успели отдохнуть и набраться сил, а для некоторых эта поездка домой стала настоящим праздником.