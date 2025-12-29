В Уфе проходит шоу цирка им. Юрия Никулина

В Уфе развернулось масштабное шоу с участием артистов легендарного Московского цирка имени Юрия Никулина «Тайна Волшебной звезды». Вместе с героями зрители побывали в таинственном лесу, повстречали самых разных зверей, закружились в танце на волшебном балу. И все ради того, чтобы спасти главный зимний праздник.

С первых минут зрители погружаются в атмосферу волшебства, захватывающих приключений и настоящего зимнего праздника. История разворачивается в большом королевстве вокруг одного из главных символов Нового года – Волшебной звезды, которую в гневе разбивает злая колдунья.

По сюжету героям предстоит спасти Новый год. Ради этого они отправятся на жаркий африканский континент, перенесутся в настоящую зимнюю сказку, закружатся в вихре танца на праздничном балу, а также побывают в таинственном лесу, где повстречают волшебных зверей. К слову, пушистые артисты в цирковом шоу играют не последнюю роль. Зрители познакомятся с обезьянами, королевскими пуделями, самоедскими лайками и попугаем.

Украшением вечера стало акробатическое шоу. Готовиться к нему нужно особенно тщательно, рассказывает артистка цирка на Цветном бульваре Алеся Лавёрчева. Гибкости её тела можно позавидовать, но за таким результатом стоит большой труд. Причём на тренировках, как и при выступлении, очень важно сохранять баланс, делится эквилибристка.

А вот Диана Рубцова на сцене уфимского Дворца молодёжи исполнила номер со светящимися хула-хупами. Такое выступление требует хорошей физической подготовки. Вес одного обруча в среднем составляет один килограмм, а их в номере более сорока штук. Но сложно только поначалу, делится артистка. Свет софитов, громкие аплодисменты и счастливые глаза детей придают сил и вдохновения. Помогает и поддержка родителей.

Уфимских зрителей масштабное шоу заставило восхищаться, удивляться и, конечно, смеяться. Ведь какой цирк без клоунов. Кто-то и сам ненадолго ощутил себя артистом. Равнодушных точно не осталось.