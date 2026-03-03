В Уфе проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту

Башкортостан принимает масштабные соревнования по пожарно-спасательному спорту – «Кубок МЧС России» и «Кубок Всероссийского добровольного пожарного общества». В Уфу приехало более 300 спортсменов. Состязания начались с дисциплины «Штурмовая лестница». Среди участников есть как мастера спорта, так и те, кто только начинает заниматься этим видом спорта.