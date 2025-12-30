В Уфе спасают пса, ставшего жертвой живодеров

В Уфе на заброшенной стройке на улице Пархоменко нашли тяжело раненого пса. Информацию о нем волонтерам передала местная жительница, заметившая, что животное два дня лежало и скулило от боли.

Собаку экстренно доставили в ветеринарную клинику. По словам директора приюта «Дом надежды» Ольги Быковой, осмотр выявил у животного крайне тяжелые травмы, включая перелом позвоночника, которые сделали его инвалидом.

В настоящее время собаке оказывается необходимая ветеринарная помощь. Зоозащитники намерены обратиться в правоохранительные органы с заявлением для поиска и привлечения к ответственности виновных в жестоком обращении с животным.