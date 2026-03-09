В любую точку региона: как санавиация Башкирии спасает жизни

174 вылета и более 1100 выездов совершила санавиация Башкортостана за прошлый год. Спасено более 1200 человек, из которых порядка 700 – несовершеннолетние. Спасением детей занимаются врачи РДКБ, на базе которых работает детская специализированная служба санитарной авиации. Там круглосуточно дежурят бригады, готовые к выезду в любую точку региона. Они обеспечивают доступную, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь детям, находящимся в критическом состоянии.

Ещё неделю назад Тимур считался здоровым ребёнком, но резкое ухудшение самочувствия и поход к педиатру всё изменили. Парня экстренно положили в реанимацию с критически высоким уровнем сахара. Наутро было принято решение доставить ребёнка из Шаранского района к республиканским врачам. На сегодня состояние парня стабилизировано. Тимур учится заполнять дневник самоконтроля для больных сахарным диабетом и жить с новым диагнозом.

Специализированная служба санитарной авиации на базе Республиканской детской клинической больницы функционирует с 2016 года. Здесь круглосуточно дежурят бригады, готовые к выезду в любую точку региона.

В арсенале службы – четыре современных реанимобиля и два вертолёта «Ансат». Такой парк позволяет проводить эвакуацию пациентов вне зависимости от погодных условий и состояния дорог, включая отдалённые и труднодоступные населённые пункты, а главное – соблюсти правило «золотого часа».

Все перемещения бригад санитарной авиации в режиме онлайн отображаются на мониторе диспетчера и отслеживаются по системе ГЛОНАСС. И даже в случае отсутствия мобильной сети сотрудникам Республиканской детской клинической больницы будет известно, где едет бригада и когда прибудет.

Преимущество службы не только в скорости, но и в консолидации лучших сил республики. Координационный центр РДКБ привлекает к работе узких специалистов не только своей клиники, но и Республиканской инфекционной больницы, кардиоцентра и ожогового отделения больницы №18. Так, врачи 12 ключевых специальностей готовы вылететь к пациенту по первому зову.

Санавиация Башкортостана развивается в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и сегодня функционирует по трём основным направлениям, обеспечивая экстренную помощь. Так, взрослое население обслуживают специалисты РКБ им. Куватова, беременных, рожениц и новорождённых – перинатальный центр.