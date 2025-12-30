В Уфе полиция спасла ребенка, гулявшего по железнодорожным путям

На железнодорожной станции Черниковка в Уфе сотрудники транспортной полиции обнаружили несовершеннолетнего, гуляющего по путям. Сигнал о ребенке поступил в правоохранительные органы несколько дней назад.

Как сообщили в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте, сначала мальчик объяснил, что пришел посмотреть на поезда. На самом деле он хотел уехать в Челябинск.