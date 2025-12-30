В Уфе открыли первый зал для занятий ниндзя-спортом

В столице республики открыли первый зал для занятий ниндзя-спортом. Его основатели – атлеты, которые занимаются новой дисциплиной уже не первый год, в том числе выступая на международном уровне. Мы побывали на тренировочной площадке и узнали, как стать ниндзя-спортсменом.

Свой страх они уже давно преодолели. Владислав Стуколов – неоднократный призёр чемпионатов по гонкам с препятствиями и по совместительству один из сооснователей зала для занятий ниндзя-спортом в Уфе.

Владимир Старцев, пожалуй, самый известный ниндзя-спортсмен башкирской столицы. Четырёхкратный участник федерального телепроекта, который занял в одном из сезонов третье место, дойдя до суперфинала. Будучи строителем, мужчина тренировался в свободное время, пока не решил открыть собственный зал. Деньги для этого он выиграл на одном из международных чемпионатов в Дубае.

Ниндзя-спорт – это современное спортивное направление, основанное на преодолении сложных препятствий – преимущественно рукоходов и различных барьеров. Дисциплина сочетает в себе элементы паркура, скалолазания и акробатики. Как отмечают спортсмены, занятия дают хорошую возможность привести себя в форму.

Благодаря популярным телешоу сообщество тех, кто занимается ниндзя-спортом, растёт. В зал приходит много детей, в том числе и девочек.