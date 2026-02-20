Пункты обогрева для водителей открыли на трассах Башкирии

На федеральных автодорогах республики начали работу мобильные пункты обогрева. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Всего развернуто пять подвижных пунктов, к дежурству привлекли 56 человек и 48 единиц техники. Как рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, спасатели дежурят на трассе Р-240 на 226 км в Куюргазинском районе и на М-5 на 1306 км в Туймазинском районе.

Напомним, попавшие в трудную ситуацию на дороге могут круглосуточно обратиться в ГАИ по телефонам: 8 (347) 235-84-02, 233-27-31.

Фото: МЧС по РБ.

