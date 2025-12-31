Открытие поликлиник и ФАПов: как развивалась медицина Башкирии в 2025 году

Реабилитационный центр «Салют» в Уфе всего за год своего существования стал ярким примером внедрения инноваций в медицинскую практику. И еще повод для гордости: открытый в 2025 году новый хирургический корпус кардиоцентра завершил создание в республике полного цикла борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Владимир Путин лично дал старт работе нового объекта. За этот год здесь прооперировали самого возрастного пациента – 99-летнего и самого маленького – 7-дневного малыша с врожденным пороком сердца.

Наряду с флагманскими проектами, ведется планомерная работа по модернизации первичного звена. Речь идет и о поликлиниках, и о фельдшерско-акушерских пунктах. Задача – обеспечить современными условиями не только города, но и отдаленные населенные пункты. Деревянные домики без воды и отопления сейчас уже не встретить – за 5 лет больше 300 модульных современных зданий появились в самых отдаленных районах. Кстати, во время традиционной Прямой линии Главы Башкортостана не поступило ни одного обращения по ФАПам. А это значит, вопрос практически решен.

Тот случай, когда сравнение с космическим кораблем – не просто красивый оборот. Именно так отозвался Глава Башкортостана о новом корпусе кардиоцентра, обращаясь к Президенту. С открытием этого блока завершился цикл лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Проект стоимостью почти 11 миллиардов рублей, возводившийся с 2019 года, – инвестиция республики в жизнь и здоровье людей. Комплексный подход даёт результат. За последние 10 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась.

Мы научились лечить те заболевания, которые не могли лечить в старых условиях в связи с отсутствием того оборудования, которое было закуплено в рамках этого проекта. Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического центра

Если кардиобольница чинит сердца, то в реабилитационном центре «Салют» учат заново чувствовать его ритм. За год здесь помогли более 6 тысячам детей. Каждый шаг – большая победа. Полине 17 лет. ДЦП, последствия травмы. Любая манипуляция раньше вызывала страх: а не будет ли больно? Сейчас она заново учится ходить. Её опора – мама и современные технологии. Экзоскелет программируется под конкретные задачи.

Длину шага, высоту шага, скорость, паузы между шагами, ходьбу на месте или по лестнице. Татьяна Нигматуллина, инструктор ЛФК Республиканского реабилитационного центра «Салют»

У нее атрофирована левая нога, ягодица, поясничная мышца, а тут мы заставляем ее ходить, стоять, это костюм заставляет ее правильно ходить. Татьяна Петровская, мама Полины

Новая страница в медицине Башкортостана год назад открылась с детским центром онкологии и гематологии. Процедуры, ради которых раньше ехали в федеральные центры, стали доступны в Уфе. Речь о работе с клеточными технологиями, в том числе о трансплантации костного мозга, которую раньше в республике не делали ни детям, ни взрослым.

Этот центр позволил нам развиваться в том направлении, которое соответствует всем требованиям современной науки. Сделали семь трансплантаций, через стены центра прошло более 6 тысяч детей. Людмила Семавина, главный врач Республиканской детской клинической больницы

Условия и высокое качество работы на федеральном уровне отмечают и медучреждения, функционирующие не первый год. Республиканский госпиталь ветеранов войн признан лидером в России по организации медицинской реабилитации. Роддом РКБ им. Куватова – лучший в Приволжском федеральном округе.

Но медицину создают не только монументальные центры и уникальная аппаратура. Её основу, её душу составляют люди и доступность помощи в самом начале пути. Первичное звено – то, с чего начинается забота о здоровье. Радий Хабиров объявил развитие первичной медицины, включая сельскую местность, ключевым приоритетом для республики. Только за этот год в республике появилось 6 новых поликлиник, 9 отремонтированных объектов и 134 современных фельдшерско-акушерских пункта. Поставлено около 5 тысяч единиц медицинского оборудования.

А для жителей Аскино подарком к этому Новому году стало открытие современной поликлиники на 250 посещений в смену. Стоимость объекта составила почти 760 миллионов рублей, из которых больше половины выделил федеральный бюджет. Интересный факт о медицине: в Аскинском районе остался последний старый ФАП, который заменят в ближайшее время на модульный.

37 лет Мунира Идрисова ходила на работу пешком. 5 километров туда и обратно – в соседнюю деревню, несмотря на погоду и время года. Фельдшер настолько преданна делу, что не думала об уходе. Когда решила, что пора на заслуженный отдых, её остановил новый фельдшерско-акушерский пункт. Современный, комфортный, прямо в её деревне. И она осталась, чтобы ощутить на себе все прелести таких условий и продолжить своё дело.

Здесь все условия, и вода, и отопление. Населению очень нравятся такие условия. И мне очень нравятся. Мунира Идрисова, фельдшер

В республике работают более двух тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, и каждый третий из них обновлён.

Такое событие в деревне, хотя у нас маленькая деревня, все очень рады. Там и вода, и благоустроено все. Наш фельдшер 44 года проработала, дай бог, чтоб и дальше работала. Гульнара Таджетдинова, жительница д. Кизги /Архангельский район/

Полы гнилые были, невозможно было. Очень хорошо, что такой ФАП построили, мы очень благодарны тому, кто помогал. Альфия Муратова, жительница д. Басиновка /Архангельский район/

А еще за эти годы медицина встала на колеса. Уже семь лет по республике курсируют «Поезда здоровья». Это мобильные медицинские комплексы, которые привозят высококвалифицированную помощь жителям отдаленных деревень и сел. На карте медиков более 2500 населенных пунктов и не меньше спасенных жизней.