В Башкирии ИИ помогает работе предприятий и поликлиник

Как производству сэкономить сотни миллионов рублей, а врачам – четыре минуты и принять ещё больше пациентов? Благодаря внедрению искусственного интеллекта в жизнь, в Башкортостане это уже не теория, а ежедневная практика. Умные алгоритмы помогают крупным предприятиям и районным поликлиникам работать ещё точнее, быстрее и эффективнее.

С точностью до миллиметра и до копейки. На УМПО – там, где производят авиационные двигатели, ошибок быть не может. Множество цехов и большой объём работы. Облегчает труд сотрудников созданная айтишниками цифровая копия процесса движения инструментов. Другими словами, теперь в онлайн-режиме можно отследить, сколько потребуется материала, куда его переместили и количество, которое осталось в запасе.

30 лет компания создаёт сложные системы для крупных предприятий. Начинали с автоматизации бухгалтерии.

Уже третий год в Башкортостане действует система «Вебиомед» – это помощь врачам в принятии решений. Модель оперативно обрабатывает информацию о пациенте: его диагноз и анализы, историю медкарты, уведомляет о заболеваниях и возможных нарушениях, например, о риске инсульта или о пропущенной диспансеризации. Разумеется, конечный диагноз ставит только специалист.

К «Вебиомеду» подключены все медорганизации республики. Платформа помогает как опытному терапевту в Уфе, так и фельдшеру в отдалённом ФАПе. Врачи подсчитали: это экономит в среднем четыре минуты за приём, а значит, помощь смогут получить ещё больше людей.

В республике активно внедряют нейросети в свою деятельность, причём это делают не только предприниматели в IT-сфере, но и далёкие от цифры, например, сельское хозяйство, медицина и обслуживание населения. Государство поддерживает стремление бизнеса развивать ИИ во всех сферах экономической деятельности: это не только своевременно и актуально, но и соответствует целям нацпроекта «Экономика данных». Вадим Сухоруков, пресс-секретарь Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан