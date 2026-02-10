В Башкирии ИИ помогает работе предприятий и поликлиник

Как производству сэкономить сотни миллионов рублей, а врачам – четыре минуты и принять ещё больше пациентов? Благодаря внедрению искусственного интеллекта в жизнь, в Башкортостане это уже не теория, а ежедневная практика. Умные алгоритмы помогают крупным предприятиям и районным поликлиникам работать ещё точнее, быстрее и эффективнее.
С точностью до миллиметра и до копейки. На УМПО – там, где производят авиационные двигатели, ошибок быть не может. Множество цехов и большой объём работы. Облегчает труд сотрудников созданная айтишниками цифровая копия процесса движения инструментов. Другими словами, теперь в онлайн-режиме можно отследить, сколько потребуется материала, куда его переместили и количество, которое осталось в запасе.
30 лет компания создаёт сложные системы для крупных предприятий. Начинали с автоматизации бухгалтерии.
Уже третий год в Башкортостане действует система «Вебиомед» – это помощь врачам в принятии решений. Модель оперативно обрабатывает информацию о пациенте: его диагноз и анализы, историю медкарты, уведомляет о заболеваниях и возможных нарушениях, например, о риске инсульта или о пропущенной диспансеризации. Разумеется, конечный диагноз ставит только специалист.
К «Вебиомеду» подключены все медорганизации республики. Платформа помогает как опытному терапевту в Уфе, так и фельдшеру в отдалённом ФАПе. Врачи подсчитали: это экономит в среднем четыре минуты за приём, а значит, помощь смогут получить ещё больше людей.
Так, шаг за шагом, умные алгоритмы становятся надёжными помощниками. Если раньше они ассоциировались с промышленностью, то сейчас проникли даже в кабинеты районных поликлиник, меняя к лучшему экономику и качество жизни.