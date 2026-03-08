В Башкирии в прошлом году открыли 173 новых объекта придорожного сервиса

Башкортостан перевыполнил план по строительству объектов придорожного сервиса более чем на 20%. Об этом стало известно на оперативном совещании с главой республики. Так, в прошлом году в эксплуатацию ввели 173 новых объекта, еще 174 были модернизированы. Причем работа на этом не заканчивается: сейчас совместно с муниципалитетами ведется активная деятельность по привлечению инвесторов в курируемую сферу.

Мойка машины – для каждого автолюбителя ритуал регулярный и зачастую не самый приятный. Просто так во дворе транспорт качественно не очистишь, а вот в специализированных организациях то цены «кусаются», то не устраивает работа персонала. То ли дело самообслуживание, говорит житель Иглино Александр Щепин. Такая мойка в его родном селе открылась совсем недавно. Причем автомойка эта не простая, а «умная». Благодаря системному обеспечению весь процесс контролируется, в том числе забор, очистка и сброс воды.

Идея строительства объекта возникла еще в 2023 году, рассказывает предприниматель Рауль Хисамутдинов. Поначалу с этой идеей он обратился в местную администрацию, а затем предложил на республиканском «Инвестчасе».

Перспективу развития придорожного сервиса обсудили на оперативном совещании. В прошлом году Башкортостан превзошел плановые показатели более чем на 20%. В эксплуатацию ввели 173 новых объекта, еще столько же были модернизированы. Общий объем инвестиций составил порядка 2,5 млрд рублей.

На сегодня в республике вдоль автодорог общего пользования размещено свыше двух тысяч предприятий придорожного сервиса. Как отмечают эксперты, при их строительстве важно понимать, где и какие именно объекты действительно необходимы. К примеру, строить большой гостиничный комплекс на дороге местного значения не имеет никакого смысла.

Стоит отметить, что для дальнейшего развития придорожного сервиса в регионе созданы все условия. Так, благодаря республиканским мерам поддержки земельные участки в аренду можно получить без проведения торгов, действуют налоговые преференции, кроме того, осуществляется полное сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проектов и выстроено эффективное межведомственное взаимодействие.