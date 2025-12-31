Сенсационные открытия и мировое признание: туристические итоги года для Башкирии

Рисунок древнего человека, который обнаружили в пещере Шульган-Таш в Бурзянском районе, – пожалуй, одна из самых ценных находок за последние годы, если не сказать сенсация. Потому что вся известная наскальная живопись там была сделана красной охрой, а здесь – синий цвет. Находка уникальна и потому подтверждает логичность вхождения пещеры Шульган-Таш в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это не единственное достижение. Башкирскому «Торатау» присвоили статус геопарка международной организации. Таким образом, он стал вторым на постсоветском пространстве, получившим такой высокий статус. Чтобы достичь таких высот, власти региона совместно с учёными проделали колоссальную работу. О чём говорит такое мировое признание, какие возможности дает для привлечения туристов и какую ответственность накладывает и на нас в том числе?
Вряд ли первобытный художник мог представить, что его живопись будут изучать спустя 17 тысяч лет как величайшее достояние. Но в этой пещере время словно остановилось. Не зря Шульган-Таш называют колыбелью цивилизации, которую человечество просто обязано сохранить для потомков.
Мировое признание – мощный стимул для развития и, конечно, новые возможности для привлечения туристов со всего света. Попытки войти в реестр были еще в 90-х и только сейчас увенчались успехом при активной поддержке властей. Один из важнейших этапов – создание музея «Шульган-Таш» с точными копиями фрагментов пещеры, который Радий Хабиров открывал в 2022 году.
За каждым новым статусом стоит системная работа. Уникальные объекты здесь с незапамятных времен, но лишь за последние 7 лет власти взялись за их раскрутку. Так получилось и с геологическими разрезами Усолка и Дальний Тюлькас в Гафурийском районе, которые на международном уровне признали «золотыми гвоздями», то есть эталонными точками отсчёта древнего периода.
Аналогичных объектов в России до этого момента не существовало. А тут сразу два и оба в Башкортостане, причем на территории геопарка «Торатау». Так открывается еще одна дверь для турпотока в республику.
Учёные уверяют, что когда-то здесь были тропики, белый песок и море, на лазурном берегу которого вполне комфортно мог отдохнуть человек. В массиве горных пород до сих пор можно найти окаменелые останки морских обитателей. Но миллионы лет эволюции сделали своё дело. Впрочем, и сейчас здесь тоже курорт, причем теперь уже не только лечебный, но и научный для геотуристов.
Точкой отсчета этой работы можно назвать 2018-й, когда по указу Радия Хабирова образовали непосредственно геопарк «Торатау». По его же инициативе установили лестницу на вершину шихана, открыли визит-центр. Всё это в совокупности позволило включить и саму территорию в глобальную сеть ЮНЕСКО.
Геопарк «Торатау» вторым на постсоветском пространстве вошёл в список ЮНЕСКО. Первым был опять же башкирский «Янган-Тау», который включили в глобальную сеть 5 лет назад.
Именно нынешняя команда региона взяла курс на продвижение Башкортостана на международном уровне. Для этого активно создают бренды внутри региона. Теперь их уже не единицы, а десятки, причем едва ли не в каждом районе. На северо-востоке развивают комплекс «Земля Салавата», на юге преображают площадку Воскресенского медеплавильного завода. В центре строят Евразийский музей кочевых цивилизаций. Ключевой объект – мавзолей Турахана.
Чтобы территории работали и привлекали посетителей, их наполняют смыслом. От гастрономических фестивалей до исторических маскарадов. Недаром Башкортостан признали регионом событийного туризма. Видя внимание и поддержку властей, бизнес начинает выстраивать места гостеприимства: от глэмпингов, напоминающих марсианские колонии, до футуристических космических капсул.
Особый акцент сделан на научно-популярном туризме: создано девять междисциплинарных маршрутов для школьников и студентов, знакомящихся с передовыми технологиями. Всё это вкупе с репутационными победами мирового масштаба – импульс для развития инфраструктуры. Регион уже поднялся в рейтинге туристической привлекательности страны с 11-го на 9-е место. Минувший год показал: достопримечательности мирового уровня стирают границы и выводят Башкортостан на атлас мира как одно из перспективных направлений по всем видам туризма.