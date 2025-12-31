Сенсационные открытия и мировое признание: туристические итоги года для Башкирии

Рисунок древнего человека, который обнаружили в пещере Шульган-Таш в Бурзянском районе, – пожалуй, одна из самых ценных находок за последние годы, если не сказать сенсация. Потому что вся известная наскальная живопись там была сделана красной охрой, а здесь – синий цвет. Находка уникальна и потому подтверждает логичность вхождения пещеры Шульган-Таш в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это не единственное достижение. Башкирскому «Торатау» присвоили статус геопарка международной организации. Таким образом, он стал вторым на постсоветском пространстве, получившим такой высокий статус. Чтобы достичь таких высот, власти региона совместно с учёными проделали колоссальную работу. О чём говорит такое мировое признание, какие возможности дает для привлечения туристов и какую ответственность накладывает и на нас в том числе?

Вряд ли первобытный художник мог представить, что его живопись будут изучать спустя 17 тысяч лет как величайшее достояние. Но в этой пещере время словно остановилось. Не зря Шульган-Таш называют колыбелью цивилизации, которую человечество просто обязано сохранить для потомков.

Мировое признание – мощный стимул для развития и, конечно, новые возможности для привлечения туристов со всего света. Попытки войти в реестр были еще в 90-х и только сейчас увенчались успехом при активной поддержке властей. Один из важнейших этапов – создание музея «Шульган-Таш» с точными копиями фрагментов пещеры, который Радий Хабиров открывал в 2022 году.

Все требования ЮНЕСКО правительством нашей республики были выполнены: реставрационные работы в самой пещере, система мониторинга, система безопасности для туристов. У экспертов не было ни одного к нам вопроса. Данир Гайнуллин, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

За каждым новым статусом стоит системная работа. Уникальные объекты здесь с незапамятных времен, но лишь за последние 7 лет власти взялись за их раскрутку. Так получилось и с геологическими разрезами Усолка и Дальний Тюлькас в Гафурийском районе, которые на международном уровне признали «золотыми гвоздями», то есть эталонными точками отсчёта древнего периода.

Так сложилось, что Всевышний нашу республику наделил многими замечательными природными объектами. Мы в республике уделяем серьёзное внимание охране, открытию и тому, чтобы эти уникальные природные памятники были комфортны для посещения всеми жителями и гостями республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Аналогичных объектов в России до этого момента не существовало. А тут сразу два и оба в Башкортостане, причем на территории геопарка «Торатау». Так открывается еще одна дверь для турпотока в республику.

Учёные уверяют, что когда-то здесь были тропики, белый песок и море, на лазурном берегу которого вполне комфортно мог отдохнуть человек. В массиве горных пород до сих пор можно найти окаменелые останки морских обитателей. Но миллионы лет эволюции сделали своё дело. Впрочем, и сейчас здесь тоже курорт, причем теперь уже не только лечебный, но и научный для геотуристов.

Точкой отсчета этой работы можно назвать 2018-й, когда по указу Радия Хабирова образовали непосредственно геопарк «Торатау». По его же инициативе установили лестницу на вершину шихана, открыли визит-центр. Всё это в совокупности позволило включить и саму территорию в глобальную сеть ЮНЕСКО.

Появляется инфраструктура, приходит турист, и плюсом идет то, что турист не просто идет смотреть, он приходит научно познаваться, узнавать что-то новое. За последний год, если мы возьмем именно локацию шихана Торатау, у нас прирост туристов в два раза. Загир Хадимуллин, генеральный директор геопарка «Торатау»

Геопарк «Торатау» вторым на постсоветском пространстве вошёл в список ЮНЕСКО. Первым был опять же башкирский «Янган-Тау», который включили в глобальную сеть 5 лет назад.

Вы наш уникальный партнер. Республика работает по всем ключевым направлениям деятельности ЮНЕСКО, и это наше достижение, мы фактически пользуемся тем, что делаете вы. Честь вам и хвала. Александр Алимов, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации

Именно нынешняя команда региона взяла курс на продвижение Башкортостана на международном уровне. Для этого активно создают бренды внутри региона. Теперь их уже не единицы, а десятки, причем едва ли не в каждом районе. На северо-востоке развивают комплекс «Земля Салавата», на юге преображают площадку Воскресенского медеплавильного завода. В центре строят Евразийский музей кочевых цивилизаций. Ключевой объект – мавзолей Турахана.

Красиво все сделано, оборудовано. Смотрю, как Башкортостан развивается. Очень много исторических мест облагораживается, чувствуется уже: цивилизованное место. Ильдар Валитов, турист

Чтобы территории работали и привлекали посетителей, их наполняют смыслом. От гастрономических фестивалей до исторических маскарадов. Недаром Башкортостан признали регионом событийного туризма. Видя внимание и поддержку властей, бизнес начинает выстраивать места гостеприимства: от глэмпингов, напоминающих марсианские колонии, до футуристических космических капсул.

Недалеко, много красоты, воздух чистый. Для меня вообще природа Башкирии – это что-то красивое, родное. Поэтому мы очень любим вот так сорваться: вкусный чай, фильмы и провести вот так время. Ирина Старцева, турист