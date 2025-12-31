В Башкирии продолжается благоустройство городских пространств

С этого года туристы не смогут увидеть один из символов Башкортостана – статую Салавата Юлаева. Конный всадник ушел в отпуск на два года – на реставрацию. Если бы не сейчас, то памятник мы могли бы потерять навсегда. Операция по демонтажу скульптуры длилась практически месяц. Учитывали всё, вплоть до скорости и направления ветра. Настолько бережно действовали реставраторы. Работы по восстановлению уже вовсю ведутся под контролем Российской академии художеств. Привлечен широкий круг специалистов федерального уровня. Им предстоит заменить повреждённые части.

Власти также реновируют прилегающую территорию. Обновленный постамент откроют в 2027 году. Была попытка недоброжелателей устроить шумиху вокруг ситуации, но ничего не вышло. Важно, что и в обществе достигнут консенсус о том, что снятие памятника и его обновление – вынужденная и необходимая мера.

На Манежной площади, у Исторического музея, у Красной площади стоит памятник маршалу Жукову. В силу разных обстоятельств он был поврежден и увезен в конкретную мастерскую, там был восстановлен. Включая каркас. То есть памятники, когда нужно, демонтируют и увозят. Когда восстанавливают, они служат еще дольше. Салават Щербаков, академик Российской академии художеств, народный художник России, профессор

Новый шанс на жизнь получили и главные религиозные долгострои, которые тяжким грузом легли на плечи нынешней власти. Мечеть «Ар-Рахим» начинали строить почти 20 лет назад. И вот после долгой консервации в этом году работы возобновились по решению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Ведется обустройство фасада, подрядчики запечатывают здание, чтобы затем перейти к внутреннему убранству.

Возобновили восстановление и Воскресенского кафедрального собора. Инициатором выступил меценат Геннадий Букаев. А всю работу курирует специально созданный фонд, в который вошли благотворители, представители Уфимской епархии, юристы и строители. Его попечительский совет возглавила Каринэ Хабирова.

Если брать в целом тему благоустройства, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» привели в порядок 94 общественных пространства. Согласно федеральному индексу качества, впервые все города республики наконец-то получили статус комфортных, выполнив поставленную задачу. Так, в городе Октябрьский благоустроили парк Победы – место памяти, воспитания и гражданской консолидации. Реконструировали центральный мемориал «Думы солдата», аллею Героев, памятник Труженикам тыла и детям войны, Вечного огня.

На северо-востоке, в селе Караидель, благоустроили центральную площадь. А в Баймакском районе завершилась реализация второго этапного проекта «Темясово – первая столица республики». В Нефтекамске благоустроили не только центр города, а также три села. Возвели детские площадки, спортивные, обновили пешеходные тротуары.