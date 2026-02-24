В Абзелиловском районе появилось новое подростковое пространство

Представители Абзелиловского района одержали победу в конкурсе Фонда Тимченко «Среда возможностей». Восточный межрайонный центр «Семья» благодаря этому смог организовать подростковое пространство «Скилл» в селе Баимово. Там дети от 12 до 17 лет смогут заниматься досуговой, исследовательской и творческой деятельностью, в том числе видеосъемкой, монтажом, фотографией, журналистикой.