В Башкирии зафиксировали первый в 2026 году смертельный пожар

За первые два дня 2026 года на территории региона произошло 14 пожаров. В огне погиб один человек, двое получили травмы. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Трагический инцидент случился в деревне Биштиряк Зианчуринского района. При тушении пожара в бревенчатом доме огнеборцы обнаружили тело 70-летнего мужчины. Причины возгорания и обстоятельства гибели устанавливаются.
В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества пожаров на два случая, однако число погибших осталось на прежнем уровне.