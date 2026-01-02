В Башкирии зафиксировали первый в 2026 году смертельный пожар

За первые два дня 2026 года на территории региона произошло 14 пожаров. В огне погиб один человек, двое получили травмы. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Трагический инцидент случился в деревне Биштиряк Зианчуринского района. При тушении пожара в бревенчатом доме огнеборцы обнаружили тело 70-летнего мужчины. Причины возгорания и обстоятельства гибели устанавливаются.