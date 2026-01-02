В Башкирии подвели итоги рейда ГАИ

За минувшие сутки на дорогах республики сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 64 водителя, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Также было выявлено около 800 других нарушений ПДД.

Из числа задержанных нетрезвых водителей четверо будут привлечены к уголовной ответственности за повторное совершение аналогичного правонарушения. Кроме этого, инспекторы зарегистрировали 26 фактов нарушения правил перевозки детей.

В ведомстве напоминают, что операция «Трезвый водитель» продолжается. Сообщить о нарушениях можно по телефону «горячей линии» МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или через телеграм-бот: @GIBDDRB_02bot.