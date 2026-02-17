В Абзелиловском районе Башкирии подвели итоги 2025 года

В местном доме культуры отметили тех, кто внес в развитие района наибольший вклад. Так, в номинации «Меценат года» дипломом был отмечен Тагир Бахтигареев. Благодаря предприятию «Салаватское» построили комфортабельный интернат, современный ФАП, а в лагере «Ирандык» появилась спортивная площадка.

Также в этом году в селе Михайловка возведут новое здание спортзала школы. Всего в этот день заслуженное признание получили более 35 специалистов. Среди них механизаторы, спасатели, учителя, воспитатели и многие другие. На праздник также были приглашены почетные гости – герои специальной военной операции, которые сейчас находятся в отпуске.