«Самый спокойный за 5 лет»: в Башкирии снизился новогодний травматизм

Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин провел обход в Республиканском ожоговом центре.

По словам главы ведомства, этот Новый год оказался самым спокойным за последние 5 лет, так как жители республики стали реже получать травмы. В настоящий момент в реанимации центра находятся пять взрослых пациентов и один ребенок. Полуторагодовалая девочка попала в медучреждение еще в декабре после того, как обварилась горячим бульоном. Взрослые пациенты получили бытовые ожоговые травмы.

В новогоднюю ночь в центр были доставлены двое мужчин из Уфимского района, получившие ожоги от взрыва газового баллона в бане. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

За последние четыре дня по всей республике госпитализированы 10 пациентов с термическими ожогами.

Также помощь врачей потребовалась 5-летней девочке, которая получила ожог от петарды. После осмотра врачи отпустили ее домой лечиться амбулаторно.