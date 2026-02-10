В Башкирии прошел региональный этап «Новогодних семейных игр»

В Чишминском районе прошел региональный этап фестиваля «Новогодние семейные игры». Мероприятие объединило около 200 человек. Событие стало кульминацией двухмесячного марафона – отборочные туры прошли на школьном и муниципальном уровнях. Участники преодолели четырёхэтапную эстафету, продемонстрировав ловкость, скорость, силу и сплоченность.

В напряженной, но дружеской борьбе определили тройку лучших. В их число вошли семьи из Караидельского района, Нефтекамска и Белебея. Победителей наградили путёвками в ведущие санатории республики.