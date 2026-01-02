В Уфе участники «Забега обещаний» пробежали 2026 метров

2026 метров к своей мечте. В первый день нового года по всей республике прошли традиционные забеги обещаний. Акция объединила всех тех, кто привержен спорту и собственному слову. Ведь главная цель – поставить перед собой задачу, которую необходимо выполнить.

Это, пожалуй, единственный забег, в котором неважно время, главное – принять участие как таковое. Вместо порядкового номера на груди у каждого бегуна цель, которую они поставили себе достичь в новом году.

Чтобы что-то изменить, нужно начать с себя. Они уже это сделали, преодолев лень и желание хотя бы в первый день нового года отдохнуть.

Дистанция каждый раз символичная и отличается от предыдущего года – в этом бегунам предстояло преодолеть 2026 метров. Начинать год с действия – уже традиция. Забеги проходят почти во всех муниципалитетах. В Уфе было организовано 10 площадок. Самая массовая – в центре, в пространстве «Арт-квадрат».

Уже не первый год дистанцию бежит и вице-премьер правительства, министр спорта республики Руслан Хабибов. Поставленные на забеге цели он всегда достигает.