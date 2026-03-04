В Уфе участники программы «Герои Башкортостана» посетили ЦУР

Центр управления республикой посетили будущие управленцы. Это финалисты региональной кадровой программы «Герои Башкортостана», ветераны и действующие участники СВО. К слову, в рамках третьего модуля, стартовавшего 24 февраля, они получат практические навыки.

В ЦУРе участникам презентовали платформу «Инцидент-менеджмент» и информпанели министерств и ведомств, которые разработали в Минцифры региона. Эти инструменты позволяют фиксировать обращения жителей, а управленческой команде республики – оперативно и грамотно принимать решения.

Специалисты также проанализировали страницы участников программы в соцсетях. По сравнению с ноябрём 2025 года количество их постов и подписчиков выросло. Финалисты проекта отметили, что за время обучения изменили отношение к соцсетям и увидели в них надёжный инструмент информирования.