В Башкирии заблудились девушка и подросток

В Краснокамском районе помощь спасателей потребовалась двум отдыхающим.

В лесу недалеко от деревни Кутлинка заблудились 18-летняя девушка и 15-летний подросток. Они гостили у знакомых в деревне Большая Амзя и решили погулять по зимнему лесу. С пути они быстро сбились. Вскоре девушка застряла в сугробе. К счастью, молодые люди догадались обратиться за помощью.

Спасатели Госкомитета по ЧС и сотрудники полиции нашли девушку в лесу, а подросток вышел к дороге самостоятельно.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

