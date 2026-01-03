В Башкирии заблудились девушка и подросток

В лесу недалеко от деревни Кутлинка заблудились 18-летняя девушка и 15-летний подросток. Они гостили у знакомых в деревне Большая Амзя и решили погулять по зимнему лесу. С пути они быстро сбились. Вскоре девушка застряла в сугробе. К счастью, молодые люди догадались обратиться за помощью.