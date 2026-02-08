В Башкирии пьяный подросток пытался скрыться от ДПС

Ночью в Ишимбае сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-2107». При виде полицейских водитель попытался перебраться на заднее сиденье, но эта уловка не удалась.

За рулем оказался 17-летний подросток без водительского удостоверения. Кроме того, у юноши были явные признаки алкогольного опьянения. Несмотря на это, молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование.

На него составили административный протокол по ч. 2 ст.12.26 КоАП РФ. Дело будет направлено в Комиссию по делам несовершеннолетних для оценки действий подростка и его родителей. Автомобиль помещен на спецстоянку.