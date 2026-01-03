В Башкирии группа туристов едва не замерзла в зимнем лесу

В Архангельском районе помощь спасателей потребовалась туристам из Уфы. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

2 января группа из 5 человек отправилась из деревни Верхние Лемезы к водопаду Атыш. К вечеру туристы должны были вернуться к автобусу, но в назначенное время они не прибыли. Связаться с группой не удалось. Начались поиски.

Спасатели на снегоходах осмотрели местность у водопада и, к счастью, нашли пропавших. Выяснилось, что на обратном пути туристы устали и заблудились. Специалисты эвакуировали путешественников к автобусу.