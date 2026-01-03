В Уфе проходят противопожарные рейды в СНТ

В период новогодних каникул фейерверки можно будет использовать только в специально оборудованных местах. В связи со строгим соблюдением правил безопасности в республике проводятся межведомственные профилактические рейды.

Уже в первый день января одно из таких мероприятий организовали в садоводческом товариществе Демского района Уфы. Так, инспекторы совершают подомовой обход, в первую очередь среди многодетных семей и тех, кто состоит на учёте. Специалисты выявляют нарушения, а также дарят противопожарные извещатели.