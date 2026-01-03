В Уфе при поддержке Банка Уралсиб работают катки

В период новогодних каникул в Уфе продолжают работать зимние катки. Площадки открыты на нескольких городских локациях при поддержке Банка Уралсиб.

Площадки расположены в Уфе на Горсовете, Набережной и у торгового центра «МЕГА». На «МЕГЕ» также открыта горка. На локациях работают прокат коньков и пункты обогрева.

Также продолжается развитие проекта Банка Уралсиб по прокату спортивного инвентаря. На пяти маршрутах «Уфимского ожерелья» в ближайшее время заработает прокат лыжного снаряжения.