В Башкирии сняты все ограничения на автодорогах после метели

Сегодня, 5 января, с 09:00 на всех автодорогах Башкирии сняты временные ограничения движения, введенные из-за непогоды.

Напомним, накануне, 4 января, действовало 33 ограничения движения на федеральных и региональных трассах. Эти меры были приняты для предотвращения массовых ДТП с тяжелыми последствиями в условиях снежных заносов и ухудшенной видимости.

Тем не менее, на многих трассах сохраняется снежный накат и гололедица, а погода остается изменчивой. Автомобилистам рекомендуется выбирать скоростной режим согласно дорожным условиям, соблюдать дистанцию и проверять актуальную информацию о состоянии трасс перед выездом.