Молодой водитель на «Приоре» устроил массовое ДТП в Уфе

В воскресенье вечером, 4 января, около 23:00 на проспекте Октября в Уфе произошла массовая авария.

По данным ГАИ, 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь по проспекту Октября в сторону улицы Кольской, допустил столкновение с «Рено Логан», следовавшим во встречном направлении.

От полученного удара «Рено» вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Киа Рио». Далее по цепочке «Киа» совершила столкновение с «Шкода Рапид», «Мазда СХ-6» и «Тойота Ланд Крузер Прадо».

В результате ДТП пострадала 51-летняя пассажирка «Рено». Женщину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту происшествия начато административное расследование.