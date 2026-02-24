В центре Уфы молодой водитель на «Субару» снес памятник

Сегодня, 24 февраля, около 7:00 на пересечении улиц Кирова и Мустая Карима в Уфе произошло ДТП. По данным ГАИ, 22-летний водитель за рулем «Субару Форестер» двигался по улице Кирова со стороны Ленина. Проехав перекресток, он врезался в гранитное ограждение памятника. К счастью, никто не пострадал.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции предложили молодому человеку пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. В отношении нарушителя составили административный материал.

Ранее водитель уже привлекался за нетрезвую езду и был лишен прав. Теперь его снова подозревают в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное нарушение.