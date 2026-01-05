В Башкирии браконьерам выставили счета на 5 млн рублей

В Башкирии подвели итоги борьбы с браконьерством в 2025 году. По данным министра природопользования и экологии республики Нияза Фазылова, за прошедший год на нарушителей охотничьего законодательства были поданы иски на сумму свыше 5 млн рублей, из которых уже взыскано 4,6 млн.

В прошлом году выявлена незаконная добыча 20 лосей, 10 косуль и 6 кабанов. Масштаб правонарушений был установлен в ходе 3 156 рейдовых мероприятий, проведенных инспекторами минэкологии совместно с правоохранительными органами. Было проверено более 4 000 охотников, в результате чего выявлено 100 административных правонарушений и возбуждено 20 уголовных дел за незаконную охоту.

В настоящее время в республике продолжается сезон охоты на кабана (до конца февраля) и на пушных зверей. В январе разрешена добыча зайца, волка, лисицы, норки и куницы. При этом с 1 января действуют ограничения на загонные охоты и использование охотничьих собак для добычи кабана.