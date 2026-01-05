Погода приготовила неприятный сюрприз для жителей Башкирии

Завтра, 6 января, на территории республики сохранятся сложные погодные условия. По прогнозу синоптиков, ночью ожидается облачная погода с осадками в виде снега, а на юге региона — мокрого снега. Местами возможна метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер юго-западный и западный 8-13 м/с, ночью местами порывы могут достигать 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут -6, -11°C, днем потеплеет до -2, -7°C.