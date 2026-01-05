Стали известны подробности страшной аварии под Уфой

В Уфимском районе возле деревни Подымалово произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «Тойота Ярис».
По данным Госкомитета РБ по ЧС, 29-летний водитель «Лады» и его 26-летний пассажир погибли на месте происшествия от полученных травм. Удар был такой силы, что у «Гранты» смяло переднюю часть кузова, а иномарку отбросило с проезжей части.
В «Ладе» в момент аварии находились четверо: трое мужчин и одна женщина. Помимо погибших, еще один пассажир и женщина получили травмы.
За рулем «Тойота Ярис» находилась женщина, она также пострадала. Спасатели извлекли тело погибшего водителя из деформированного салона «Лады Гранты».
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.