Стали известны подробности страшной аварии под Уфой

По данным Госкомитета РБ по ЧС, 29-летний водитель «Лады» и его 26-летний пассажир погибли на месте происшествия от полученных травм. Удар был такой силы, что у «Гранты» смяло переднюю часть кузова, а иномарку отбросило с проезжей части.