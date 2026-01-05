В Уфе отметили День азбуки Брайля

4 января по всему миру отметили День азбуки Брайля. Именно этот шрифт, состоящий из тактильных символов – точек, помогает людям с нарушениями зрения читать и писать, получать образование и коммуницировать с другими. На учете в Республиканской организации общества слепых состоят свыше 5 тысяч человек. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых собрано множество самой разной литературы для незрячих.

Проводя кончиками пальцев по шероховатой поверхности книги, Олег Львович погружается в произведения Александра Блока. Нарушение зрения мужчине передалось по наследству. Но еще с детства понятным и любимым занятием стало чтение самых разных жанров.

Поначалу познать шрифт Брайля было непросто и Раисе Сабитовой. В 12 лет зрение начало стремительно падать. Пришлось перейти из обычной школы в учреждение для слепых, где все страницы учебников оказались рельефными.

Весь алфавит – это комбинации от одной до шести точек. Меняя их расположение, можно получить любую букву, цифру или знак препинания. Кроме классической азбуки на русском языке, уже много лет в республиканской библиотеке для слепых создают тактильные книжки для детей, а еще учебники на башкирском.