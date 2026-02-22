В Башкирии отметили китайский Новый год

На неделе в мире вновь отметили Новый год. Правда, на этот раз по лунному календарю. Он приурочен к новолунию, которое следует после зимнего солнцестояния. В этот раз праздник начался 17 февраля и продлится вплоть до 3 марта. Какие традиции и легенды таит в себе фестиваль весны, а также как и кто отмечают его в столице республики?



Стол новогодний, вот только во главе вместо привычного оливье бантьинь – рисовый пирог, завернутый в банановые листья. В остальном угощения вполне привычные: салаты, десерты и мандарины. К слову, последние – обязательный атрибут Нового года как в России, так и в странах Восточной Азии. Например, во Вьетнаме.

Новый год на Востоке, как и в нашей стране, не просто дата. Это торжество, которое объединяет целые поколения. Вот только в Азии он китайский и ассоциируется не с зимней стужей, а с весной. Приурочен праздник к новолунию, которое следует после зимнего солнцестояния. Как правило, он выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля, а также является самым продолжительным – торжество длится 15 дней.

Представители вьетнамской диаспоры в Уфе чтят традиции, а потому праздник не обходится без танца драконов. В столице республики община существует уже более 20 лет и включает в себя свыше тысячи иностранцев.

Тысячи километров от родины не мешают и Ван Ран Ран праздновать Новый год по всем канонам. В первую очередь – уборка. Она символизирует избавление от старого и прощание с трудностями. Причем навести порядок важно заранее, ведь в первые дни после праздника делать этого уже нельзя – есть риск вымести из дома счастье и богатство. Важно также заблаговременно украсить жилище. Этими правилами Ван Ран Ран делится и со своими учениками. Китаянка вот уже несколько лет преподает родной язык в уфимской гимназии.

Иероглиф «фу» обозначает счастье и благополучие. Украшения с его изображением создавали и в Центре китайского языка и культуры, расположенном в Межвузовском кампусе. Здесь в честь праздника прошла серия творческих мастер-классов и состоялось традиционное чаепитие.

Карину Сагитову история, язык и культура Китая заинтересовали еще в 2020 году. Совсем недавно девушка посетила страну и еще ближе познакомилась с ее традициями.

Сегодня Поднебесная – важный партнер для Башкортостана. Так, в 2024 году в республике был создан первый Башкирско-Китайский торговый дом, который способствует привлечению инвестиций и обмену передовых технологий. Из Уфы в Китай запущено регулярное авиасообщение, которое только укрепило культурные связи между регионами. 2026-й – год Красной Огненной Лошади. К слову, этот цвет играет важную роль в культуре Поднебесной. Он символизирует счастье, радость, удачу, процветание и, согласно древней мифологии, даже защищает от нечистой силы.