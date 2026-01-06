В Башкирии из озера продолжают извлекать тела погибших овец

В Бирском районе на озере Узеть спасательные работы продолжаются уже несколько недель. Специалисты извлекают тела овец, которые провалились под лед.
Как сообщил руководитель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, на месте задействованы 10 спасателей и 4 единицы техники. На данный момент из воды подняты тела 1250 животных.
Напомним, инцидент произошел 16 декабря возле хутора Луч. Отара попыталась перейти на другой берег по неокрепшему льду. Владелец животных, по предварительным оценкам, понес убытки более чем на 20 млн рублей.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.