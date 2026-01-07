В Уфе обрушился склад из-за скопившегося снега

Сегодня, 7 января, в столице Башкирии обрушился ангар на улице Мусы Гареева. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Причиной ЧП стала временная металлокаркасная конструкция, которая не выдержала нагрузки от обильных осадков и скопившегося снега. Площадь обрушившегося склада, где хранились строительные материалы, составила 30х160 м.

На момент происшествия помещение было пустым. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства инцидента выясняются.