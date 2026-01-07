В Белорецком районе открыли 50-й хоккейный сезон

50-й хоккейный сезон открыли в селе Абзаково Белорецкого района. На лёд в товарищеском матче вышли молодежные и юниорские составы. Три периода бескомпромиссной борьбы подтвердили: команды полностью готовы к ледовым баталиям.

Скоро ребятам предстоит участие в регулярном чемпионате с командами из соседних деревень. Первая игра сезона завершилась со счетом 8:6 в пользу «взрослого» состава, а финальным аккордом встречи стала серия послематчевых буллитов.