В Белорецком районе прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

В здоровом теле – здоровый дух. В селе Азнагулово Белорецкого района прошла военно-патриотическая игра «Зарница». Было несколько этапов: бросание гранаты в танк, передвижение на лыжах, оказание санитарной помощи. Всего восемь видов состязаний.

В мероприятии приняли участие около десяти команд. Среди них – представители организаций Белорецка и гости из соседних районов. Военно-патриотическую игру организовали в рамках конкурса «Трезвое село». В этом году азнагуловцы выиграли в районном этапе и вышли на республиканский уровень.