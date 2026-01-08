«Главное – любовь»: в Башкирии супруги-педагоги прожили вместе 50 лет

Более полувека вместе и свыше сотни подготовленных школьников. Именно столько людей обучили педагоги из села Амангильдино Абзелиловского района Салих Шагбалов и Венера Баимова. Он – учитель черчения и труда, она – русского языка и литературы. Оба отличники образования и люди с активной жизненной позицией. В чём кроется их секрет любви и верности, а также долголетия?
И после 70 они держат себя в хорошей физической форме. Ходьба по беговой дорожке и комплексные упражнения – всё строго по расписанию. Профилактику никто не отменял.
Большую часть жизни они посвятили тому, чтобы давать знания детям. Венера Баимова долгие годы преподавала русский язык и литературу. Работала по призванию, её родители тоже из педагогической среды. Стала отличником образования России. А ведь у женщины судьба могла сложиться иначе после обучения в Башкирском государственном университете, она могла остаться в столице.
Салих Шагбалов в той же школе преподавал черчение и труд. Своим личным примером подавал ученикам то, как правильно и без ошибок делать табуретки, плечики, щётки и другие предметы.
В Амангильдино приехал, будучи 12-летним мальчиком, из Кемеровской области. В годы репрессий его родственников отправили в ссылку. Возвращение на родину стало в его жизни судьбоносным. Встретил свою любовь, обзавёлся семьёй и двумя детьми.
Крепкая любовь невозможна, когда люди сходятся только по причине наличия у кого-либо материальных ценностей, – уверены супруги.
Супруги активно вовлечены в общественную жизнь. Поддерживают все начинания односельчан. Они, как и все, надеются на то, что в их родном Амангильдино установят дополнительные светильники на улицах.